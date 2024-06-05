Развитие малого бизнеса тормозят проблемы в учете его господдержки

5 июня. FINMARKET.RU - Обсуждение господдержки4 июня на круглом столе в Совете Федерации выявило ряд проблем, которые не дают однозначно интерпретировать итоги нацпроекта по развитию сектора, пишет "Коммерсант" . В ходе дискуссии выяснилось, что часть результатов нацпроекта могла быть интерпретирована неправильно.

Как напомнил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, рост численности занятых в секторе в последние годы обеспечивался за счет интенсивной регистрации самозанятых: к концу 2023 г. их число при плане в 2 млн человек выросло до 9,3 млн. Статистика же, подчеркнул Шилков, свидетельствует о том, что из них более трети являются самозанятыми лишь номинально, а реальное число занятых в МСП на конец 2023 г. составило не 31,27 млн человек (данные Минэкономики), а 26,9 млн человек (оценка СП).

Завышение показателя министерством в СП объясняют тем, что в нацпроекте не была обеспечена "обоснованность расчета".

По оценкам СП, информация в реестре субъектов МСП недостоверна и неполна. Поэтому реестр не может использоваться как источник сведений для "принятия дальнейших управленческих решений".

Минэкономразвития "совместно с ФНС работает над повышением эффективности учета данных в реестре МСП - с нового года для более точного анализа министерство перешло на новую методику подсчета, в которой учитываются только активные самозанятые, которые совершили хотя бы одну трансакцию" - и с учетом корректировки "на самозанятых и МСП приходится порядка 27 млн человек".