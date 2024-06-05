Доля скрытых доходов семей опустилась до 10%

5 июня. FINMARKET.RU -скрытых доходов - тех, что не учитываются официально - у российских семей опустилась до 10%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Росстата "Вопросы статистики". В среднем за каждый год в период с 2013 по 2022 гг. доля скрытых доходов (среди всех располагаемых денежных ресурсов домохозяйств) снижалась на 2,3%. Показатель рассчитывается по итогам Всероссийского обследования домохозяйств, которое проводится раз в 2 года, и публикуется с большим лагом, пишут "Известия"

К скрытым доходам семей относятся те, что не учитываются в формах официальной отчетности, а также деньги, полученные от неформальной занятости, зарплаты "в конвертах", различных видов нелегальной и криминальной деятельности.

Доля скрытых доходов снижается, поскольку с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования платить работникам зарплаты "в конверте" стало сложнее, отметила руководитель Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Антонина Левашенко.

По словам завкафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительствеОльги Паниной, сейчаслучше понимают экономические и юридические последствия сокрытия средств. А также - положительные возможности, которые дает официальное трудоустройство: например, накопление пенсионных баллов и возможность оформить налоговые вычеты.

Кроме того, доля скрытых доходов снижается год от года вместе с сокращением уровня бедности и неравенства. В 2023 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек, или 9% населения. Показатель обновил исторический минимум, прежде зафиксированный в 2022 году.

В этом году ситуация продолжила улучшаться. Реальные располагаемыенаселения России (то есть денежные поступления с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) в 1-м квартале 2024 года увеличились на 5,8% к тому же кварталу 2023 г.

"При этом проблема неформальной занятости всё же сохраняется: на сегодня в среднем в мире более 57% работников трудоустроены неформально, без договора, официальной зарплаты и гарантий. В РФ, по данным Росстата, это число гораздо меньше - 19%, или 14,2 млн человек", - отметила Левашенко. Скрывая доходы, предприниматели не платят налоги и социальные взносы, отметила она.

Как считает Левашенко, доля скрытых доходов будет снижаться и дальше, в том числе благодаря развитию режима самозанятости.