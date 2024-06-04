Выкуп заблокированных активов: стартовал сбор заявок от покупателей-иностранцев

4 июня. FINMARKET.RU - Через два месяца после запуска в России процесса выкупа заблокированных бумаг начался сбор заявок от иностранцев. Новый этап схемы продлится до 5 июля и будет определяющим для ее перспектив - если покупателей не найдется,не состоится, пишут "Ведомости"

Выкуп заблокированных активов делится на 4 этапа, он официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы подавали заявки на выкуп бумаг до 100 тыс. руб., а иностранцы должны будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа "С", а затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений.

Всего россияне подали 1 млн заявок на продажу бумаг на 35,31 млрд руб. (первый этап), сообщил вчера организатор торгов по выкупу - брокер "Инвестиционная палата".

Теперь начинается 3-й этап, в рамках которого покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку лотов по цене не ниже стартовой, а отозвать - только для повышения цены. Единую финальную цену продажи определит "Инвестпалата", когда получит заявки от нерезидентов. По завершении расчетов выкупленные бумаги будут переведены иностранцам на специальный транзитный счет депо в российском депозитарии, а вырученные деньги - на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний паевых фондов для дальнейшего перечисления физлицам. Бумаги, которые не будут проданы, останутся в собственности их владельцев на их счетах депо, а неиспользованные деньги нерезидентов возвращаются на их рублевые счета.