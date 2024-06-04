Новый способ обмана россиян - по электронной почте

4 июня. FINMARKET.RU -придумали новую схему обмана россиян с использованием электронной почты, пишут "Известия" . Они стали направлять людямякобы о взломе "Госуслуг", а потом - предзаполненные заявки на кредиты, рассказали представители платформы "Мошеловка".

Как объяснила эксперт "Народного фронта", куратор платформы "За права заемщиков" Алла Храпунова, в новом сценарии россиянам никто не звонит - ведь многие уже знают о таком способе и не верят. Поэтому теперь мошенники отправляют жертвам письма, которые оформляют известными логотипами. Как правило, представляются сотрудниками "Госуслуг" - похожие письма от сервиса россиянам приходят постоянно.

Схема, которую стали применять мошенники, представляет собой сочетание нескольких. Сначала преступники всегда стараются любым способом получить код из SMS, привязанный к счету или к аккаунту на "Госуслугах". А затем могут пробовать самые разные сценарии. Об этом "Известиям" рассказал арбитражный управляющий, лидер всеросийского рейтинга АУ по версии компании "Финздор" Дарья Коптяева.

Между тем в новом сценарии есть несколько моментов, которые должны сразу вызывать настороженность. Во-первых, сервис "Госуслуги" проводит работы в связи с признаками компрометации аккаунта только в случае обращения владельца аккаунта. Во-вторых, Центробанк никогда не работает с физическими лицами по собственной инициативе. А в-третьих, "перекрыть" одну заявку на кредит, заполненную от вашего имени, другой невозможно.

"К тому же нужно понимать, что банки, МФО и другие кредитные организации, которые работают в соответствии с законом, не станут рассылать какие-либо предзаявки. Так как распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата", - отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Дмитрий Безделин.