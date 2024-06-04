Минэнерго считает преждевременными субсидии на строительство заправок для водородных автомобилей

4 июня. FINMARKET.RU - Минэнерго считает «преждевременным» предоставление субсидий на строительство заправочной инфраструктуры для водородных автомобилей, следует из доклада Минэнерго в правительство Судя по документу, в министерстве сомневаются, что в России будет достаточный спрос на заправки, пишет "Коммерсант"

Правительство в 2021 году утвердило «дорожную карту» по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ до 2030 года. Согласно документу, государство может финансировать 25% затрат на производство водородных заправок и 30% — на технологическое подключение к инфраструктуре. Минэнерго совместно с другими ведомствами к январю 2024 года должны были разработать правила предоставления этих субсидий.

В Минпромторге сообщили “Коммерсанту”, что поддержали три НИОКР на разработку различных типов водородных заправочных станций. Первый опытный образец должен быть создан в 2024 году, следующие — в 2025 году. В Минпромторге говорят, что анализируют спрос на водородные станции, по итогам которого будет определена целесообразность формирования программы поддержки.