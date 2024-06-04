РСПП и Минфин разошлись в вопросе размера инвествычета

4 июня. FINMARKET.RU - Крупный бизнес предложил механизм скидок по налогу на прибыль за произведенные инвестиции. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения. О предложении "Ведомостям" рассказал президент объединения Александр Шохин. При этом следует ограничить максимальный размер вычета. Бизнесу стоит возвращать не более 4 процентных пунктов (п. п.) из 25%-ной ставки налога на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет направляется 3 п. п. из 20% налога на прибыль, а после принятия поправок будет 8 п. п. из 25%, вычет должен производиться только из средств федерального бюджета, отметил он.

Льготой смогут воспользоваться лишь те компании, которые регулярно производят капвложения. Сейчас РСПП вырабатывает критерии такой "активно инвестирующей компании", указал Шохин.

"Наш подход напоминает то, что было когда-то, когда инвестируемая часть прибыли освобождалась от налога на 50%. И мы считаем, что активно инвестирующие компании должны иметь такую эффективную ставку налога после всех вычетов, которая тяготеет скорее к 20%, нежели к 25%", - сказал Шохин.

В Минфине к предложению РСПП отнеслись со скепсисом. Этот механизм является сложно администрируемым, заявил "Ведомостям" представитель Минфина. В прошлом, во время действия аналогичной льготы, налог на прибыль был значительно выше, чем сейчас, добавил он. В Госдуме часто представители некоторых фракций предлагают, например, вернуть инвестиционную льготу по налогу на прибыль, которая действовала в начале 90-х, говорил в интервью "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, такое предложение нельзя считать конструктивным, так как в тот период ставка налога на прибыль составляла 35-45%.