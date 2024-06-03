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03 июня 2024 года 10:13
Россияне плохо осведомлены о государственной программе долгосрочных сбережений
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Сергей Булкин/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - Две трети россиян (66%) не осведомлены о государственной программе долгосрочных сбережений, гарантирующей сохранность всех вложенных средств, вступившей в силу с 1 января текущего года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чаще всех ничего не знают об этой программе граждане в возрасте до 34 лет (69%). В свою очередь, подробно проинформирован о госпрограмме каждый десятый (10%), среди респондентов с ежемесячным доходом менее 50 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей эта доля составляет по 13%, отмечают в SuperJob.ru. Среди сограждан, подробно изучивших программу, каждый девятый (11%) вступил в нее, еще каждый шестой (16%) планирует вложить средства. По данным исследования, в общих чертах с этой госпрограммой ознакомлен почти каждый четвертый (24%), среди сограждан от 45 лет этот показатель находится на уровне 28%. Опрос был проведен 20-28 мая 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей. Для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Также ее участники имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сбережения, программа, НПФ
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