Статус иностранных агрегаторов платежей могут закрепить в законе

3 июня. FINMARKET.RU - Российскиев лице Ассоциация банков России (АБР) обратились в ЦБ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранныемогли обеспечить прием российских карт "Мир" в иностранных магазинах. Банк России в ответ предложил для рассмотрения вопроса по существу предоставить дополнительную информацию, в том числе насколько велик запрос на открытие счетов в российских банках со стороны иностранных юрлиц, пишет "Коммерсант"

Сейчас платежными агрегаторами вправе выступать только юрлица, не являющиеся кредитными организациями и созданные в соответствии с законодательством. По словам участников рынка, запрос на использование подобных схем на рынке существует и сейчас реализуется без законодательной базы. Между тем эксперты считают механизм рискованным и удорожающим товары. Так, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков поясняет, что "риски по таким операциям значительны, так как такие трансакции не являются прозрачными для зарубежных банков, могут быть квалифицированы как отмывание денежных средств и заблокированы".