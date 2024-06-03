- оптовая торговля компьютерами и ПО - на 68%;
- пассажирские перевозки - на 62%;
- туристические агентства - на 54%;
- оптовая торговля стройматериалами - на 40%;
- гостиницы - на 40%;
- ИТ и разработка ПО - на 38%;
- архитектурная деятельность - на 36%;
- финансовая и страховая деятельность - на 36%.
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03 июня 2024 года 09:48
Среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 1-м квартале
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Донат Сорокин/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. среднемесячные обороты индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличились на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании "Тинькофф Бизнес" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, пишут "Известия". Лучшие результаты показали компании, связанные с торговлей металлами и с добычей полезных ископаемых. В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП, судя по исследованию, также вошли:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, предприниматели, обороты
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