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03 июня 2024 года 09:48

Среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 1-м квартале

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Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. среднемесячные обороты индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличились на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании "Тинькофф Бизнес" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, пишут "Известия". Лучшие результаты показали компании, связанные с торговлей металлами и с добычей полезных ископаемых.

В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП, судя по исследованию, также вошли:

  • оптовая торговля компьютерами и ПО - на 68%;

  • пассажирские перевозки - на 62%;

  • туристические агентства - на 54%;

  • оптовая торговля стройматериалами - на 40%;

  • гостиницы - на 40%;

  • ИТ и разработка ПО - на 38%;

  • архитектурная деятельность - на 36%;

  • финансовая и страховая деятельность - на 36%.

Как говорится в исследовании, за год личные расходы предпринимателей выросли на 19%. Сильнее всего увеличились траты на развлекательный и образовательный онлайн-контент, оплату госуслуг и путешествия.

Согласно исследованию Tinkoff Data, уровень благосостояния предпринимателей выше, чем у тех, кто не ведет свое дело. В среднем бизнесмены тратят на личные нужды в 1,5 раза больше, чем граждане, работающие по найму, сказано там.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  предприниматели,  обороты

 
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