Среднемесячные обороты ИП выросли на треть в 1-м квартале

3 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале т.г. среднемесячныеиндивидуальных предпринимателей (ИП) увеличились на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании "Тинькофф Бизнес" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, пишут "Известия" . Лучшие результаты показали компании, связанные с торговлей металлами и с добычей полезных ископаемых.

В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП, судя по исследованию, также вошли:

оптовая торговля компьютерами и ПО - на 68%;

пассажирские перевозки - на 62%;

туристические агентства - на 54%;

оптовая торговля стройматериалами - на 40%;

гостиницы - на 40%;

ИТ и разработка ПО - на 38%;

архитектурная деятельность - на 36%;

финансовая и страховая деятельность - на 36%.

Как говорится в исследовании, за год личные расходы предпринимателей выросли на 19%. Сильнее всего увеличились траты на развлекательный и образовательный онлайн-контент, оплату госуслуг и путешествия.

Согласно исследованию Tinkoff Data, уровень благосостояния предпринимателей выше, чем у тех, кто не ведет свое дело. В среднем бизнесмены тратят на личные нужды в 1,5 раза больше, чем граждане, работающие по найму, сказано там.