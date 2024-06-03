Дилеры жалуются на дискриминацию со стороны автопрома

3 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия "элементов монополизма", а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров. Об этом говорится в письме исполнительного директора РоАД Игоря Чикина от 30 мая. В ФАС подтвердили " Ведомостям " его получение и заявили, что рассмотрят обращение "в установленном порядке".

просят службу в случае выявления нарушений выдать производителям и дистрибуторам предписания об их устранении.

Продавцов машин не устраивают короткие сроки договоров, не позволяющие окупить вложения в салоны, требования по частому обновлению дилерских центров "при отсутствии четких стандартов" и отсутствие обязательств производителей и дистрибуторов по техподдержке дилеров на протяжении всего срока службы авто, следует из письма.

Кроме того, дилеры жалуются ФАС на неполный размер компенсаций по гарантийным случаям с продаваемой автотехникой, навязывание неликвидных машин и дополнительных опций к ним, отсутствие обязательств у производителей и дистрибуторов перед продавцами при уходе из России.

Чикин пояснил "Ведомостям", что в письме речь идет о взаимоотношениях дилеров и автомобильных марок – лидеров продаж российского рынка, среди которых отечественные и китайские бренды.

Представитель "АвтоВАЗа" сказал, что описанные претензии "не относятся к машинам Lada". Дилерские договоры "АвтоВАЗа" периодически проверяются регулирующими органами на соответствие антимонопольному законодательству, подчеркнул он. Представители Geely и Haval от комментариев отказались, остальные на вопросы "Ведомостей" не ответили.

Оформление дилерского центра под стандарты марки, по словам Чикина, стоит от 20 млн до 40 млн руб., срок окупаемости одного салона – не менее пяти лет. Сокращение срока действия дилерского контракта с брендом до года в этой связи дает производителям и дистрибуторам дополнительный рычаг воздействия на продавца, поясняет он.

Чикин отмечает, что автобренды зачастую спускают дилерам завышенные планы продаж, а их невыполнение может стать поводом не только для лишения бонусов по итогам отчетного периода, но и для аннулирования контракта. Например, невыполнение плана продаж вкупе с ошибкой в ходе исполнения факторинга стало причиной отказа Haval от исполнения дилерского договора с одним из продавцов в Йошкар-Оле в марте, утверждает он.

Первые жалобы на поведение китайских компаний в России начали поступать от дилеров во второй половине 2022 г. Европейские, корейские и японские марки тогда в большинстве своем уже покинули рынок, а китайские – активно занимали освободившуюся нишу. Авторитейл тогда сетовал на завышенные цены на машины и невыгодные условия контрактов. Но автосалоны по продаже китайских марок все равно открывались, поскольку, кроме них, торговать было нечем.

Претензии дилеров отчасти закономерны – они, как более мелкие хозяйствующие субъекты, вынуждены себя защищать и письмо в ФАС является одним из вариантов такой защиты, говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Сейчас на рынке возобновляется конкуренция между марками и бизнес становится менее прибыльным – времена, когда можно вешать любой ценник на машину, прошли, констатирует аналитик.

Китайские компании, по его мнению, продолжат штурмовать российский рынок, из-за чего у дистрибуторов будут накапливаться стоки. Из-за этого планы продаж будут очень высокими, что продолжит накалять отношения между дилерами и дистрибуторами, полагает Удалов. Вопрос успешности нынешнего обращения в ФАС, по его словам, лежит "скорее в юридической плоскости".