Как поддержать угольщиков

3 июня. FINMARKET.RU - В условиях ухудшающихся показателей угольной отрасли, когда на фоне снижения цен по итогам 2023 года прибыль до налогообложения предприятий отрасли снизилась в 2,1 раза, до 356,7 млрд рублей, Минэнерго ищет варианты поддержки участников рынка, пишет "Коммерсант".

В годовом докладе министерство предложило продолжить переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин наиз. Источник "Коммерсанта" среди угольных компаний отмечает, что отмена пошлины на ввоз российского угля в Китай могла бы увеличить оборот предприятий отрасли примерно на 150 млрд рублей в год. Как поясняет собеседник, Китай - основной рынок для экспорта российского угля. "Абсурд ситуации в том, что Китай ввел эту пошлину только против своего партнера и стратегического союзника. А недружественная Австралия поставляет в Китай уголь без какой-либо пошлины", - говорит он.

Помимо облегчения доступа на рынок КНР, Минэнерго предлагает в условиях дефицита провозных мощностей рассмотреть выделение региональных квот на вывоз экспортного угля не только на восток, но и в направлении портов северо-запада и юга, а также рекомендовать компаниям формировать тарифы на перевалку угля на среднерыночном уровне без отклонений более чем на 20% от рынка. Минэнерго также выступает с инициативой ввести цену отсечения в механизм курсовых экспортных пошлин, действующих до конца 2024 года, отказаться от австралийского индекса при расчете НДПИ на коксующийся уголь и ввести мораторий на увеличение НДПИ в период санкций против угольных компаний.