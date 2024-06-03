Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

3 июня. FINMARKET.RU - Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был финально принят Государственной думой и ушел на одобрение Совфеда. Как рассказала "Известиям" зампред Госдумы Ирина Яровая, ипотечный договор должен давать человеку возможность защиты вложенных финансов. Законопроект уже поддержан правительством, ФССП, Центробанком и фракцией "Единая Россия". Кроме того, концепция одобрена членами Совета законодателей, пишут "Известия".

До сих пор по закону гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, мог продать его только через публичные торги или аукцион. Изменения дадут возможность самостоятельно сбыть такие объекты по максимально выгодной цене.

"На практике заложенное имущество продается по низкой нерыночной цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), плюс работа оценщика", — рассказала "Известиям" вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Как объяснила зампред ГД, принятый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк дает разрешение в течение четырех месяцев самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином. Это дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя.

"Но самое главное — закон создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты", — сказала Ирина Яровая.