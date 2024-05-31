Хакеры переключились на коммерческие тайны и промышленные ноу-хау

31 мая. FINMARKET.RU - Количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну,и документы служебного пользования, из систем производственных организаций и телекомкомпаний в 2023 г. заметно возросло. При этом, наоборот, снизилось количество утечек персональных данных (ПД) во всех отраслях. К такому выводу пришли аналитики ГК InfoWatch в отчете "Утечки информации в избранных отраслях в 2023 г.", пишут "Ведомости"

Из отчета InfoWatch следует, что при атаках на российские промышленные предприятия коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 2023 г. почти в половине случаев (48%). Годом ранее на этот сегмент приходилось 29,2% атак. У IT-компаний и телекомоператоров доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9% до 13,2%. При этом доля утечек ПД снизилась в промышленности с 33,3% до 28%, а в IT и телекомсегменте - с 97% до 76%, говорится в исследовании.

Общее количество утечек в российской промышленности в прошлом году выросло на 4,2%. Но в 2022 г. отрасль столкнулась с 12-кратным скачком числа утечек из-за организованных хакерских атак на фоне начала СВО и в 2023 г. рост продолжился, поясняет представитель InfoWatch. При этом именно в промышленности доля утечек из-за действий внешних нарушителей составляет 92% и одновременно с этим все 100% инцидентов являются умышленными.

По словам руководителя блока анализа защищенности Infosecurity (ГК Softline) Андрея Найденова, в промышленности основными виновниками утечек являются внешние нарушители, заинтересованные в коммерческой тайне и стратегических документах для получения конкурентных преимуществ. В IT и телекоммуникациях значительную угрозу представляют внутренние инсайдеры, продолжает он.