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31 мая 2024 года 10:11

Ломбарды смогут принимать в залог от физлиц инвестиционные драгметаллы

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Андрей Махонин/ТАСС
Андрей Махонин/ТАСС
31 мая. FINMARKET.RU - С 1 сентября 2024 года ломбарды смогут принимать от физических лиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу или передачу невостребованных инвестиционных драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа, следует из постановления правительства России от 15 мая 2024 года "Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов".

Ломбардный рынок с оптимизмом воспринял инициативу., пишет "Коммерсант".

Из-за крайне низкого уровня развития инфраструктуры выкупа драгметаллов в целом и наличия при этом соответствующих компетенций у ломбардов они могут стать ключевыми участниками оборота инвестиционных драгметаллов, уверены участники отрасли. Ломбарды смогут забрать на себя почти весь оборот мерных слитков от 1 г до 100 г, уверен председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. По оценкам НОЛ, общий портфель ломбардов РФ за счет новации может вырасти более чем в 5 раз на горизонте 3-х лет.

Банки, непосредственно продающие физическое золото физлицам, инициативу также поддерживают.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ломбарды,  инвестзолото,  залоги

 
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