Продажи шин в этом году могут сократиться на 10%

30 мая. FINMARKET.RU - Несмотря продолжающееся восстановление продаж автомобилей, спрос нав этом году может сократиться, пишет "Коммерсант" . В 2024 годушин в России сократятся на 9,8%, до 53,5 млн штук, следует из прогноза "Технологий доверия" ("ТеДо", ранее PwC). Консультанты ожидают сокращения всех сегментов рынка. Так, по прогнозам "ТеДо", продажи легковых шин в этом году должны сократиться на 8,9%, до 42,1 млн штук, легкогрузовых - на 7,4%, до 5 млн, грузовых с цельнометаллическим кордом - на 13,8%, до 5 млн, комбинированных грузовых - на 31,6%, до 1,3 млн штук.

Как поясняет директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли "ТеДо" Виктория Синичкина, в 2023 году шинный рынок вырос из-за наличия отложенного спроса, который не реализовался в 2022 году, а сейчас эффект от него значительно ниже. В дальнейшем, прогнозируют в компании, рынок шин будет прирастать в среднем на 1,8% ежегодно.

Сергей Удалов из "Автостата" подчеркивает, что прямой корреляции продаж новых автомобилей с реализацией шин в один и тот же год нет, поскольку машины уже комплектуются летней резиной. Время смены резины, напоминает он, наступает через три-пять лет, то есть сейчас шины приобретаются для машин, купленных в 2018-2021 годах. "Продажи в эти годы были достаточно хорошими, и можно ожидать, что рынок шин как минимум останется на уровне прошлого года или подрастет", - считает Удалов. Кроме того, добавляет эксперт, замена шин постепенно продолжается для всего парка.