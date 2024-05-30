НСПК создает единую платформу биометрических сервисов

30 мая. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Об этом рассказал лидер направления «Биометрия» компании Сергей Лысенко на технологической конференции, пишут "Ведомости"

Сейчас предложить своим клиентам сервисы оплаты по биометрии могут только те банки, у которых есть технологические возможности или уже были свои коммерческие биометрические системы, которые прошли аккредитацию в Минцифре и получили разрешение министерства на использование таких данных, отметил Лысенко. Таких организаций сейчас 12.

Также по действующему законодательству использование биометрических данных, хранящихся в ЕБС, возможно, только когда клиент дал свое согласие на это каждой организации, которая будет работать с биометрическими данными человека. Поэтому, если клиент хочет оплачивать свои покупки в эквайринговых сетях разных банков, ему необходимо зарегистрироваться и дать согласие в каждом локальном решении каждого эквайера, указал Лысенко. Чтобы преодолеть данные трудности, НСПК с прошлого года прорабатывает и тестирует платформу биометрических сервисов, отмечает он.

В итоге клиент любого банка сможет платить с помощью биометрии в инфраструктуре любого биоэквайера, подключившегося к платформе, говорит Лысенко. Кроме того, самим кредитным организациям не нужно будет выстраивать сложные системы для возможности проведения такой оплаты, отмечает он, а в перспективе на платформу будут добавлены помимо СБП другие варианты платежных инструментов.

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров считает инициативу НСПК странной. По его словам, уже пройден этап "биометрической неразберихи", когда биометрией занимались все, как хотели, и сейчас ведущая роль в этом вопросе у ЕБС. Предлагаемый НСПК сервис пока что будет не сильно востребован и больше ориентирован на будущее, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.