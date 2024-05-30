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30 мая 2024 года 08:35
Сократилась доля российских доменов на зарубежных хостингах
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Валерий Шарифулин/ТАСС
30 мая. FINMARKET.RU - В России зафиксировали всплеск оттока российских сайтов с зарубежных серверов. На долю иностранных игроков в 2022 году приходилось 18%, к 2024-му она сократилась до 6%, следует из данных аналитического сервиса StatOnline, с которыми ознакомились "Известия". Миграция отечественных сайтов от зарубежных провайдеров связана с введением новых законодательных норм в отрасли, отметил руководитель направления профессиональных сервисов хостинг-провайдера и регистратора доменов "Рег.ру" Сергей Рыжков. "Иностранные компании могут самостоятельно и в любой момент закрыть доступ к услугам, а сайты пользователей — оказаться под угрозой. Мы ожидаем, что в этом году доля зарубежных игроков на рынке сократится еще сильнее, и в связи с консолидацией рынка уже наблюдаем волну массового притока клиентов", — сказал он на полях Российского интернет форума (РИФ). По словам Рыжкова, тенденция по постепенному оттоку отечественных клиентов с западных хостингов наблюдается с 2022 года. По мере того, как международная обстановка накаляется, иностранные провайдеры усложняют правила для пользователей из России: на первом этапе был запрет оплаты картами отечественных банков, затем и прекращение предоставления услуг. Для защиты данных российских пользователей принят закон о «приземлении» для иностранных игроков. Вероятно, напряжение будет расти, и отток клиентов с зарубежных площадок продолжится, подчеркнул эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россиядомены, интернет
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