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29 мая 2024 года 10:12

Рынок краудлендинга замедляется второй месяц подряд

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Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Булкин/ТАСС
По итогам апреля объем рынка краудлендинга (предоставление заемного финансирования через цифровые платформы) снизился на 4% и составил 2,23 млрд руб. Снижение объемов собранных таким образом от различных инвесторов средств два месяца подряд наблюдается впервые. Причина — высокая ключевая ставка. Облигации и банковские вклады сейчас могут обеспечить инвесторам сопоставимую с краудлендингом доходность, пишет "Коммерсант".

Рынок продолжит рост, когда ставки вернутся к уровню, который был до лета 2023 года, уверен управляющий партнер краудплатформы "Поток" Юрий Попов. Участники рынка уверены, что в перспективе непокрытая потребность малого и среднего бизнеса в финансировании далека от наполнения, что будет стимулировать дальнейший рост рынка краудлендинга. По оценкам управляющего партнера "Мани Френдс" Юрия Колесникова, потенциальная емкость рынка в 40-50 раз превышает его текущие показатели. Поэтому говорить даже о приближении к виртуальному потолку не приходится. Для сравнения: в США и Канаде рынок за 15 лет развития достиг $70-80 млрд.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  краудлендинг,  рынок

 
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