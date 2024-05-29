Пивовары создадут саморегулируемую организацию

29 мая. FINMARKET.RU - Крупные производители пива - "Объединенные пивоварни - холдинг" (бывшее российское подразделение Heineken), турецкая AB InBev Efes и принадлежащая датской Carlsberg "Балтика" (с июля 2023 г. находится под управлением Росимущества) - планируют создать федеральную саморегулируемую организацию (СРО) пивоваренной отрасли. Об этом "Ведомостям" .рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. Один из них уточняет, что юрлицо организации может быть зарегистрировано уже в июне.

Планы по созданиюподтвердил "Ведомостям" исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; в нее входят "Объединенные пивоварни - холдинг", AB InBev Efes и "Балтика") Вячеслав Мамонтов. Основная идея заключается в объединении участников рынка для совместной работы по формированию стратегии развития индустрии пивоварения в России, уточнил Мамонтов. Усилия СРО, по его словам, будут сосредоточены в первую очередь на совершенствовании законодательства, борьбе с нелегалами, обеспечении сырьевой независимости РФ (благодаря развитию сельхозпроектов, восстановлению хмелеводства) и в целом "повышении культуры потребления пива".

Для получения статуса федеральной СРО должна соответствовать ряду требований - в частности, осуществлять свою деятельность более чем в половине субъектов России, напомнил юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Юрист адвокатского бюро КИАП Рустам Большаков добавил, что СРО способны заместить контроль со стороны госорганов (там, где его не хватает) и блокировать доступ на рынок для недобросовестных участников.