Прибыль девелоперов предлагают ограничить

29 мая. FINMARKET.RU - Норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, предлагают ограничить. Цель - повышение доступности жилья и контроль за ценами. С такой просьбой в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина обратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она пояснила "Известиям" , что речь может идти об ограничении прибыльности в 20%. По ее словам, похожая практика использовалась при строительстве в советское время. При этом депутат добавила, что предварительно необходимо проводить экспертизу высокомаржинальных проектов и считать затраты на, после чего разрешать продажу недвижимости.

В документе, с которым ознакомились "Известия", она просит вице-премьера рассмотреть возможность включения такой меры в состав мероприятий нацпроекта, направленного на повышение доступности жилья. "Ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке", - говорится в письме парламентария.

Согласно данным доклада о росте цен на жилье в России, подготовленного аналитической компанией "СМ Про" по состоянию на 20 мая 2024 года и представленным экспертами на заседании Общественной палаты, на первичном рынке за последние пять летвыросли в 2,2 раза. Хотя доля стоимости материальных затрат (включая материалы, детали, конструкции) снизилась в 1,7 раза - с 45% до 27%. А вот доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, напротив, увеличилась на 54%. Хотя пять лет назад она была 32%, а 10 лет назад - 23%.