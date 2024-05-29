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29 мая 2024 года 08:31
Прибыль девелоперов предлагают ограничить
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Эрик Романенко/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - Норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, предлагают ограничить. Цель - повышение доступности жилья и контроль за ценами. С такой просьбой в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина обратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она пояснила "Известиям", что речь может идти об ограничении прибыльности в 20%. По ее словам, похожая практика использовалась при строительстве в советское время. При этом депутат добавила, что предварительно необходимо проводить экспертизу высокомаржинальных проектов и считать затраты на строительство, после чего разрешать продажу недвижимости. В документе, с которым ознакомились "Известия", она просит вице-премьера рассмотреть возможность включения такой меры в состав мероприятий нацпроекта, направленного на повышение доступности жилья. "Ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке", - говорится в письме парламентария. Согласно данным доклада о росте цен на жилье в России, подготовленного аналитической компанией "СМ Про" по состоянию на 20 мая 2024 года и представленным экспертами на заседании Общественной палаты, на первичном рынке за последние пять лет цены выросли в 2,2 раза. Хотя доля стоимости материальных затрат (включая материалы, детали, конструкции) снизилась в 1,7 раза - с 45% до 27%. А вот доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, напротив, увеличилась на 54%. Хотя пять лет назад она была 32%, а 10 лет назад - 23%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, строительство, цены
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