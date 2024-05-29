Минфин представил предложения по изменению налогового законодательства

29 мая. FINMARKET.RU - Минфин РФ внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, включающий три главных новации: масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ - сразу пять градаций годового дохода и пять ставок вместо нынешних двух, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП (с целью убрать экономический смысл "дробления" бизнеса и оздоровить тем самым условия конкуренции). Также среди нововведений - вычеты как для граждан (с невысоким уровнем дохода), так и для бизнеса (с высоким уровнем инвестиций), "усреднение" рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 гг.

Вкупе с другими, точечными правками предложенные Минфином налоговыедолжны дать в бюджеты бюджетной системы порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Как и предполагалось, не изменится ставка НДС, также сохранятся параметры режима для самозанятых.

Пакет налоговых изменений Минфин внес в правительство во вторник. Теперь им предстоит пройти через правкомиссию по законопроектной деятельности и заседание правительства, затем поправки рассмотрит Госдума. Минфин рассчитывает на их принятие в весеннюю сессию.

Самая чувствительная для общества (но далеко не самая "дорогостоящая") тема налогового пакета - прогрессивная шкала НДФЛ. Сейчас помимо основной ставки в 13% действует 15-процентный НДФЛ с годовых доходов, превышающих 5 млн рублей (а получаемые от повышенной ставки средства аккумулируются в специально созданном фонде "Круг добра" для поддержки детей с орфанными заболеваниями). Теперь вариаций будет сразу пять, а на первой повышенной ступени разместятся граждане с месячным доходом от 200 тыс. рублей.

"В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения. При разработке параметров справедливой налоговой системы мы максимально использовали рекомендации Госдумы. Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения, для правительства это стало главным условием", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, комментируя предложения ведомства. Налоговые изменения, по его словам, коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 млн человек из 64 млн работающего населения, при этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми.

Минфин предлагает следующую прогрессивную шкалу по НДФЛ: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей - 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. При доходах ниже 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется прежней - 13%.

"Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране (и что даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты). Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с доходом ниже 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%", - говорится в материалах Минфина.

Повышенные ставки налога будут применяться к сумме превышения. Таким образом, по расчетам Минфина, человек, зарабатывающий 250 тыс. рублей в месяц, заплатит 1 тыс. рублей дополнительно (или на 12 тыс. рублей больше за год с годового дохода в 3 млн рублей), а зарабатывающий 400 тыс. руб. - 4 тыс. руб. (или 48 тыс. рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 млн рублей в год).

Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, Минфин предлагает ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%, таким образом, ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.

"В условиях 2025 года это 319,194 тыс. рублей в год на человека; так, у семьи из четырех человек, где двое детей, общий доход в год должен быть не более 1,3 млн рублей. Исходя из прожиточного минимума 2025 года - налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53 тыс. рублей, если оба работают. И не более 106 тыс. рублей - если работает только один", - приводятся в материалах предварительные расчеты Минфина.

По данным министерства, налоговую выплату получат около половины из числа всех семей с двумя и более детьми. Предоставляться она будет в виде пособия из средств федерального бюджета.

Минфин не стал предлагать менять шкалу прогрессии в обложении дивидендов, процентных доходов по депозитам и доходов от продажи ценных бумаг, однако снизил порог для применения повышенной ставки. Так, предлагается снизить порог применения 15%-ной ставки при обложении НДФЛ доходов физлиц в виде процентов по депозитам.

С 2024 года физлица начали платить налог на процентный доход по банковским вкладам. Так, если доход по всем депозитам гражданина превысил 150 тыс. рублей, необходимо уплатить НДФЛ по ставке 13% с этого превышения. Однако, если общие доходы гражданина (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и другие) превысили 5 млн рублей за год, то ставка повышается до 15%. Исходя из предложения Минфина, теперь эта сумма будет снижена до 2,4 млн рублей. До этого порога будет применяться ставка 13%. Дальнейшей прогрессии не предусматривается.

Как отмечает Минфин, эта норма коснется небольшого количества граждан, у которых на вкладах находится более 16 млн рублей.

Кроме того, до 2,4 млн рублей с текущих 5 млн рублей предлагается снизить порог применения ставки 15% при обложении НДФЛ доходов физлиц в виде дивидендов. До 2,4 млн рублей сохранится ставка 13%.

Минфин аргументирует сохранение ставок НДФЛ по доходам от долевого участия в деятельности компаний в виде дивидендов на существующем уровне повышением налога на прибыль, а также нежеланием мешать развитию фондового рынка.

"Та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка, который является важной составляющей финансово-экономической системы страны - люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов", - говорится в материалах. Кроме того, учитывается то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%.

По такому же принципу предлагается понизить и порог применения повышенной ставки в 15% для доходов, полученных физлицами от реализации ценных бумаг и долей участия - до 2,4 млн рублей с 5 млн рублей. "При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн рублей по соответствующей налоговой базе", - говорится в материалах. Отмена этой льготы также является олицетворением принципа справедливого налогообложения, когда для небольших розничных инвесторов условия налогообложения не меняются, а для людей с высокими доходами преференция будет отменена, поясняет Минфин.

Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн рублей, а свыше этой суммы повышается до 15%. Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физического лица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (5 лет для недвижимого имущества, 3 года для иного имущества), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика, говорится в материалах.

Ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%.

Российский бизнес столкнулся с рядом вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть, а для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило существенно нарастить прибыль, отмечается в материалах Минфина. Финансовый результат российских компаний в 2023 году вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 33,3 трлн рублей, многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3% с 73,9%, мотивирует свои предложения Минфин.

На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.

Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких, как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат, отмечает Минфин. "Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - говорится в материалах.

В различных преференциальных режимах, в том числе региональных (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР и пр.), изменений для бизнеса не будет. Сохраняются налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.

Коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов (он позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль) повысится с 1,5 до 2. "Это значит, что инновационные компании будут платитьс меньшего размера налогооблагаемой прибыли", - поясняет Минфин.

В рамках пакета налоговых изменений Минфин также предложил корректировку режима упрощенной системы налогообложения (УСН). Концепция ведомства предусматривает, что НДС начнет платить часть применяющих УСН компаний, численно не значительная, но генерирующая почти половину суммарной выручки в этом режиме. В основном это предприятия, занятые в розничной и оптовой торговле, общепите, аренде недвижимости. Минфин рассчитывает выровнять условия конкуренции и лишить экономической мотивации распространенную сейчас практику дробления бизнеса.

"Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса", - говорится в материалах Минфина к налоговому пакету.

Ведомство предлагает увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн руб. (на 2024 г. планка составляет около 265 млн руб.) и основным средствам до 200 млн руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5-процентный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн руб.

Вместе с обязанностью платить НДС компании с выручкой от 60 млн руб. получат также возможность масштабировать свой бизнес, в том числе, потому что госкомпании, крупный бизнес смогут заключать с ними контракты, говорится в материалах.

Целью введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, Минфин называет "выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса".

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую", будет предусмотрена амнистия, сообщает Минфин.

Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах экономики. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей).

Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, Минфин предлагает ввести акциз на фармсубстанцию спирта и одновременно предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный для производства лекарств.

Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя, отмечается в материалах Минфина. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством РФ. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства, полагает министерство.

Также Минфин предлагает ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции. "Учитывая незначительное количество импортеров, взимание акциза по жидкому никотину при его ввозе в Россию снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов, сократит нелегальный ввоз продукции (сейчас контроль со стороны налоговых органов за использованием жидкого никотина затруднен, так как он не относится к подакцизным товарам и налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации по акцизам)", - поясняется в материалах.

Введение акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 г. даст поступления на уровне 50 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту, с которой ознакомился "Интерфакс".