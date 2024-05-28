СП выявила непрозрачные процедуры выдачи бюджетных кредитов регионам

28 мая. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) выявила ряд системных нарушений при предоставлении бюджетных кредитов регионам на замещение рыночных заимствований, следует из результатов проверки изменения уровня долговой нагрузки консолидированных бюджетов субъектов за период 2020-2022 гг. В числе замечаний - отсутствие единых подходов при распределении казначейских кредитов и расхождение в графиках перечисления заимствований.

Первое замечание касается неэффективного графика перечисления средств, пишут "Ведомости"

Анализ соглашений с субъектами на предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных заимствований показал, что, как правило, деньги перечислялись единым платежом без учета сроков погашения рыночных заимствований - банковских кредитов и гособлигаций. По мнению ведомства, такая практика приводила к отвлечению средств из федерального бюджета, так как средства предоставлялись до возникновения потребности в них региона. Всего в 2021 г. в субъекты преждевременно (на срок от 1 до 26 месяцев раньше, чем это было необходимо) было направлено не менее 26,3 млрд руб., указали аудиторы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2022 г., следует из отчета (конкретных значений за этот период не приведено). Минфину необходимо устранить недостатки при заключении соглашений на предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных заимствований, отмечают аудиторы.

Вторая проблема - отсутствие четких процедур предоставления заимствований для покрытия кассовых разрывов регионов, указано в отчете. При установлении лимитов казначейских кредитовзафиксировала случаи, когда Минфин не учитывал объемы свободных средств на счетах бюджетов субъектов.

Третье замечание - непрозрачность оценки потребности региона в замещающих кредитах. В частности, лимит казначейских кредитов, согласно Бюджетному кодексу, зависит от величины доходов субъекта, напомнила СП. При этом в 2020-2022 гг. наблюдались случаи выделения одинаковых сумм регионам, чьи доходы отличались в несколько раз, подчеркивают аудиторы.

В связи с этим нарушением СП рекомендовала Минфину предусмотреть единые подходы при распределении казначейских кредитов на пополнение остатка средств. Ведомство рекомендовало Минфину устранить все недостатки до 1 июля 2024 г.

Как сообщил "Ведомостям" представитель министерства, лимиты на предоставление казначейских кредитов определяются Минфином исходя из необходимости обеспечения регионами социально значимых обязательств с учетом прогнозируемого объема финансовых ресурсов их бюджетов. Их определение в полной мере соответствует положениям бюджетного законодательства, подчеркнул он.

Вывод Счетной палаты об отвлечении средств бюджетных кредитов из федерального бюджета не подтверждается, сообщил представитель Минфина. По его словам, в 2021-2022 гг. бюджетныена замещение рыночного долга предоставлялись в соответствии с "утвержденными правительством правилами и согласованными Федеральным собранием подходами".

Сейчас Минфином продолжается работа по подготовке предложений в бюджетное законодательство, направленных на совершенствование управления долговой политикой регионов, сообщил представитель министерства.

Всего в 2020-2022 гг. для снижения долгового бремени регионам была предоставлена поддержка на общую сумму 2,8 трлн руб., в том числе выданы бюджетные кредиты на 1,6 трлн руб. и инфраструктурные кредиты на сумму 253,9 млрд руб., а также проведена реструктуризация обязательств регионов по ранее выданным бюджетным займам на 877,4 млрд руб., говорится в материалах.