В регионах РФ могут запретить строить квартиры и студии меньше 28 кв. м

28 мая. FINMARKET.RU - Вслед за Москвой, где решили отказаться от строительства квартир и студий меньше 28 кв. метров, последовали и другие. Так, о намерении запретить с 1 июня строить такое жилье уже заявили власти Ленинградской области. В других городах о дальнейшей судьбе микроквартир пока идут споры в профессиональном сообществе, но не исключено, что инициативу поддержат, пишет "Российская газета"

По последним данным аналитиков ЦИАН, абсолютные лидеры по продажам небольшого жилья сегодня это Санкт-Петербург и Ленобласть, здесь почти каждая четвертая продаваемая на первичном рынке квартира меньше 28 кв. метров. При этом на вторичном рынке Питера можно найти студии и меньше 10 "квадратов". И спрос на миниатюрную жилплощадь в Петербурге и Ленобласти стабильно растет всю последнюю пятилетку. Но если раньше допускалось минимальная площадь студий в новостройках 24 квадрата, то с 1 июня этот порог поднимут до 28.

Как отмечают аналитики, больше всего "квартир в миниатюре" строится в регионах-лидерах по цене жилья. Так, в первую тройку входит Сочи, где цены на недвижимость постоянно и стремительно ползут вверх. Сейчас на вторичном рынке города экспонируется 309 объектов площадью меньше 20 "квадратов". Такая недвижимость пользуется большим спросом среди покупателей, которые выбирают жилье для отдыха или сдачи в аренду.

По мнению экспертов крупной строительной компании AVA-групп, ограничение минимальной площади строящегося жилья не приведет к улучшению жилищных условий. "Скорее, это спровоцирует рост стоимости маленьких квартир, так как сократит их предложение на рынке при уже сложившемся стабильном спросе", - считает коммерческий директор фирмы Тамара Коломийцева.