.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В РФ собираются сократить количество незарегистрированных домов и участков без границ
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

28 мая 2024 года 09:54

В РФ собираются сократить количество незарегистрированных домов и участков без границ

 0
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - Правительство надеется снизить число незарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также случаев отсутствия границ участков в ЕГРН. Соответствующий пакет законопроектов, устраняющих пробелы по части регистрации объектов ИЖС, внесен в Госдуму, пишет "Коммерсант".

Как следует из пояснительной записки к одному из проектов, в каждом регионе есть 1-5 тыс. объектов ИЖС, которые используются гражданами, но не стоят на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы.

В связи с этим в законодательство вводится обязанность граждан по окончании строительства зданий или сооружений (включая гаражи) осуществить необходимые для кадастрового учета и госрегистрации прав действия (сейчас она напрямую не закреплена),.

Наказание за несоблюдение - административная ответственность за несоблюдение порядка госрегистрации, но изменений в КоАП при этом не предлагается.

Также в ЕГРН должны быть зафиксированы границы земельного участка, иначе при последующей продаже власти смогут приостановить их госрегистрацию и кадастровый учет. Кроме того, закрепляется обязанность собственников участков (и лиц, которые не являются собственниками) использовать построенные объекты в соответствии с целевым назначением участка.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  ИЖС,  земля,  госрегистрация,  законопроект

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.