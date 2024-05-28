В РФ собираются сократить количество незарегистрированных домов и участков без границ

28 мая. FINMARKET.RU - Правительство надеется снизить число незарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также случаев отсутствия границ участков в ЕГРН. Соответствующий пакет законопроектов, устраняющих пробелы по части регистрации объектов, внесен в Госдуму, пишет "Коммерсант"

Как следует из пояснительной записки к одному из проектов, в каждом регионе есть 1-5 тыс. объектов ИЖС, которые используются гражданами, но не стоят на кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы.

В связи с этим в законодательство вводится обязанность граждан по окончании строительства зданий или сооружений (включая гаражи) осуществить необходимые для кадастрового учета и госрегистрации прав действия (сейчас она напрямую не закреплена),.

Наказание за несоблюдение - административная ответственность за несоблюдение порядка госрегистрации, но изменений в КоАП при этом не предлагается.

Также в ЕГРН должны быть зафиксированы границы земельного участка, иначе при последующей продаже власти смогут приостановить их госрегистрацию и кадастровый учет. Кроме того, закрепляется обязанность собственников участков (и лиц, которые не являются собственниками) использовать построенные объекты в соответствии с целевым назначением участка.