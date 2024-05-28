"Среда" заменит чиновникам Telegram

28 мая. FINMARKET.RU - Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название. Теперь автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться "Среда". Соответствующая заявка Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности опубликована 22 мая, обнаружили "Ведомости"

"Среда" должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram.

Представитель Минцифры подтвердил "Ведомостям" смену названия и логотипа. "Теперьдля общения сотрудников госорганизаций называется "Среда" вместо прежнего [названия] АРМ ГС", - сказал он. Товарный знак "Среда" Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информсистем, говорится в описании заявки.

Со сменой названия функционал пакета программ был расширен, уточнил представитель Минцифры. Пользователи смогут не только звонить, но и организовывать вебинары на более чем 300 пользователей. Файловое хранилище и почта стали доступны не только на десктопном компьютере, но и на мобильном устройстве.

Сейчас "Среда" представляет собой суперапп, в который включено семь типовых сервисов: мессенджер для общения, аудио- и видеозвонки для проведения собраний, почта, календарь, файловое хранилище с возможностью совместного редактирования документов в редакторе "Мойофис", задачи для отслеживания хода работ и оргструктура для поиска коллег из разных регионов и подразделений, уточнил представитель Минцифры. "Среда" разработана на базе VK Teams, указано на официальном сайте супераппа (на сайте "Среда" уже именуется по-новому, но, когда изменения вступили в силу, не указано).

Суперапп "Среда" можно скачать с официального сайта. Он совместим с любым устройством на операционных системах iOS, Android, MacOS, Windows и Linux, указано там. В магазинах приложений AppStore, Google Play "Ведомости" его не обнаружили.

Авторизоваться в "Среде" можно с помощью аккаунта на "Госуслугах". Также с 1 ноября 2023 г. пользователи могут войти в "Среду" через отправку кода-пароля на мобильный телефон, говорится на официальном сайте. Сейчас уже 350 тыс. пользователей из 59 органов власти ежедневно используют суперапп для работы, рассказывает представитель Минцифры.