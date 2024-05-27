27 мая. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) ищет новые источники доходов.как оператор платежной системы "Мир" с 1 июля вводит для погашения с помощью карт "Мир" займов МФО новый МСС-код и интерчейндж (межбанковская комиссия, которую эквайер-банк платит банку-эмитенту) в размере 0,5%. До сих пор эти операции рассматривались как платежи в адрес торгово-сервисных предприятий (ТСП) и комиссии по ним зависели от типа карты. Теперь для всех типов карт будет один тариф.

Как пояснили "Коммерсанту" в НСПК, изменения проводятся "в целях корректной обработки межбанковских карточных операций по услугам и сервисам МФО с учетом требований платежной системы "Мир" к различным видам операций".

По словам экспертов, в последние годы МФО широко использовали для погашения займов AFT-трансакции (Account Funding Transaction) - операции пополнения счета с карты. В отличие от обычного карточного платежа в адрес МФО, AFT-трансакция приравнивается к переводу, комиссия за который значительно ниже.

Однако у AFT-трансакций есть свои минусы. Так, руководитель центра компетенций "Цифровизация финансовых технологий" Фонда развития цифровой экономики Тимур Аитов отмечает, что AFT-трансакции действительно самые недорогие, но только в случае успешного проведения.