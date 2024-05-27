Преподаватели колледжей смогут досрочно выйти на пенсию

27 мая. FINMARKET.RU - Педагоги системы профессионального образования могут получить право на досрочную пенсию. Законопроект об этом, с которым ознакомилась "Российская газета" , сегодня вносится в Государственную думу.

Сегодня право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется педагогам, не менее 25 лет проработавшим в организациях для детей. В то же время период работы в средних специальных учебных заведениях (вечерних школах, в вечерних профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования) засчитывается в специальный педагогический стаж при условии, если в указанных учреждениях обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Но за последние 20 с лишним лет российская система образования претерпела изменения, которые привели к увеличению периода обучения в общеобразовательной школе. Соответственно увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Как пояснил "Российской газете" председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, в колледжах большинство учащихся старше 18 лет.