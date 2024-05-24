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24 мая 2024 года 11:53
Работа по трудовому договору есть у 48% самозанятых
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ТАСС
24 мая. FINMARKET.RU - Работа по трудовому договору есть у 48% самозанятых, показало исследование НАФИ и Штаба по защите бизнеса, пишет "Российская газета". Современная самозанятость в России пока неразрывно связана с наемным трудом, констатируют авторы исследования. Самозанятость для многих стала возможностью легализовать доходы, к примеру, от сдачи квартиры в аренду, а также увеличить свой доход с подработки и при этом платить с такого заработка сниженный налог, комментирует профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Как поясняет Сафонов, число самозанятых продолжает стремительно расти, так как в эту сферу перетекает малый бизнес из других налоговых режимов, если он подходит под критерии самозанятости. Число зарегистрированных самозанятых к началу 2024 года превысило 10 млн человек. Большинство самозанятых - почти 70% - считают себя предпринимателями. От полного отказа от наемной работы многих останавливает недостаточные социальные гарантии самозанятых, к примеру, отсутствие пенсий. При этом 31% самозанятых нечетко понимают последствия смены наемного труда на самозанятость и утраты социальных гарантий, отмечается в исследовании.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, рынок труда
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