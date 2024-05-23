На рынке систем управления базами данных ожидается рост

23 мая. FINMARKET.RU - Российскийрешений для работы с данными, в том числе систем управления базами данных (СУБД), вернется к уровню до начала военных действий на Украине не раньше конца 2024 года, но затем будет расти быстрее, чем IT в целом, и к 2030 году достигнет 234 млрд руб., считают в Центре стратегических разработок (ЦСР). Аналитики аргументируют прогнозы сжатыми сроками обязательного импортозамещения, пишет "Коммерсант" . Но процесс внедрения отечественных СУБД ограничен ростом цен, долгими сроками перехода и желанием заказчиков сохранить западные решения. Согласно данным ЦСР, российский рынок СУБД к концу 2024 года может вырасти на 41,7%, до 95 млрд руб.

Многие поставщики предлагают фактически вариации западных решений, уточняет гендиректор группы Arenadata Максим Пустовой, в том числе в ответ на желание крупных заказчиков продолжать использовать западное ПО. Ситуация может начать меняться после 20 июня, когда вступят в силу февральские санкции 13-го пакета ЕС, запретившие поставлять в РФ "программы для управления предприятиями", а также оказывать консалтинговые услуги.