Число состоятельных клиентов банков выросло в 1,5 раза

22 мая. FINMARKET.RU - В 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г. на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб. Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в исследовании "Private Banking в России 2024" аналитического агентства Frank RG.

Аналитики агентства разделили сегмент private banking на две категории - состоятельные (хайнеты, или high net worth individuals) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals). К хайнетам относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет $1-5 млн, или 100-500 млн руб. по текущему курсу. Количество состоятельных клиентов за 2023 г. увеличилось на 46% до 17 700 человек, а их капитал - на 46% до 3,7 трлн руб.

У очень состоятельных клиентов объем капитала в отечественных банках начинается от 500 млн руб. Число таких граждан за год увеличилось на 64% и составило 4100 человек, а общий объем их средств вырос на 68% почти до 9,4 трлн руб. Несмотря на то что доля очень состоятельных клиентов в общем числе клиентов private banking незначительная, их активы занимают 72% от всех средств клиентов сегмента, подсчитали в Frank RG.

При этом около 30% портфеля сегмента private по-прежнему сберегают в валюте, но их распределение и доли за год изменились: активы в долларах сократились на 12 п. п. и составили 53%, доля средств в евро потеряла 4 п. п. до 12%, тогда как сбережения в юанях увеличились на 15 п. п. - до 31%, а в дирхамах прибавили 0,3 п. п. - до 0,6%.