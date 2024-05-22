Жилищные вклады планируют запустить в РФ в 2025 году

22 мая. FINMARKET.RU - В 2025 году в России хотят запустить новый сберегательный продукт - жилищные. Законопроект получил положительный отзыв правительства и одобрен в первом чтении. Банк России также поддерживает инициативу, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Принять законопроект планируется в 2024 году, сказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Предполагается, что новый инструмент позволит россиянам накопить деньги на покупку жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Законопроект предусматривает, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 млн рублей (вместо 1,4 млн), уточнили в регуляторе.

Жилищные вклады можно будет регулярно пополнять, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Тем не менее нецелевое использование средств запрещено - в случае если они будут направлены не на покупку жилья, проценты по депозиту не начислят.

Дискуссия о жилищных вкладах развернулась на фоне сворачивания льготных ипотек. Госпрограмма на новостройки под 8% должна закончить свое действие в июне этого года, а для IT-специалистов - в декабре 2024 г. Кроме того, с июля ставку по семейной ипотеке для пар с детьми старше шести лет могут поднять до 12%.

Однако, как считает Бархота, запуск жилищных вкладов не способен полностью компенсировать сворачивание госпрограмм. По его словам, эти механизмы полярно отличаются друг от друга. В случае жилищных депозитов клиент сначала копит, а затем покупает, а в случае льготной ипотеки - наоборот. При этом новый инструмент не планируется субсидировать со стороны государства.