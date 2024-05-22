Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение 3-х лет

22 мая. FINMARKET.RU - Собственники земельных участков, в том числеи огородники, будут обязаны начать их использование в течение 3-х лет по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили "Ведомостям" собеседник, близкий к комиссии, и источник в Белом доме. Документ направлен на повышение эффективности использования земель в России. Представитель пресс-службы Росреестра подтвердил, что такой законопроект был разработан.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень таких мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 г. Признаки неосвоения земельных участков установит правительство, говорится в тексте законопроекта. Соответствующее постановление планируется подготовить в этот же срок. В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 марта 2025 г.

Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно постановлению правительства 2020 г., к ним относятся, например, наличие как минимум на половине площади участка сорняков, самовольных построек, а также загрязнений химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства. Еще один признак - захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20% и более площади земельного участка.

Минюст, в свою очередь, в заключении на законопроект Росреестра отметил, что нет ясности в том, какие именно признаки неиспользования земель могут быть установлены правительством, учитывая, что садовый и огородный земельные участки предназначены в том числе для отдыха граждан.