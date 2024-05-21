Рынок исламских финансов в РФ может составить триллион рублей

21 мая. FINMARKET.RU - Число потенциальных потребителей услуг исламского банкинга в России доходит до 7 млн человек, а общий объем рынка в перспективе способен дойти до 1 трлн руб. Высокий потенциал в исламских финансах есть и у цифровых финансовых активов. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Главным потребителем продуктов исламского банкинга могут стать верующие мусульмане. Надежной статистики здесь пока нет, но, исходя из оценок экспертов, думаю, что речь идет о 20% от общего числа мусульман. Учитывая, что в России согласно последним официальным данным статистики на 2023 год живут около 25 млн мусульман, та их часть, которая неукоснительно соблюдает каноны ислама составляет примерно 5-7 млн человек", - сообщил Аксаков..

По словам главы комитета Госдумы, развитие партнерского финансирования в России станет важной предпосылкой для привлечения капитала, в том числе из стран ближневосточного и азиатского региона, а также расширения географии торгового и инвестиционного сотрудничества России. Особенно с учетом антироссийских санкций и экономического поворота на Восток, подчеркнул он. "Развитие партнерского финансирования в России должно простимулировать приток инвестиций из мусульманских стран. По оценкам экспертов, российская экономика, могла бы рассчитывать на 14 млрд долларов исламских инвестиций", - отметил Аксаков..

С другой стороны, по словам главы думского комитета по финансовому рынку, новые финансовые институты помогают привлечь больше денег от населения. Те, кто по религиозным соображениям держит деньги "под матрасом", начнут выводить средства на рынок, и их можно будет мобилизовать для инвестиций в развитие российской экономики.

"Объемы исламского финансирования в России, по предварительным оценкам Сбербанка, в ближайшие три года составят порядка 20 млрд рублей. Другие эксперты полагают, что при комплексном подключении государства, банков и крупных корпораций, можно преодолеть порог в 50 млрд рублей. А в перспективе потенциал рынка исламских финансов в России оценивается в 1 трлн рублей", - резюмировал Аксаков.