В РФ растет число независимых IT-специалистов

17 мая. FINMARKET.RU - За четыре года число самозанятых IT-специалистов в РФ увеличилось до 20% от общего числа. Согласно отчету Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят VK, 1C, Softline и др.) о ситуации с IT-кадрами в России на начало 2024 года, в IT-отрасли трудится около 2,3 млн профильных специалистов, что составляет 3,1% всех трудоустроенных граждан страны, пишет "Коммерсант"

В 2020 году было 1,8 млн IT-работников, из них менее 1% — самозанятых. В 2024 году на самозанятых пришлось уже 20%. По прогнозу АПКИТ, к 2030 году из-за цифровизации необходимое количество квалифицированных кадров в IT вырастет на 56%, до 3,6 млн человек.

Оценки Минцифры другие: министерство со ссылкой на Росстат сообщало, что в 2023 году в РФ работали 857 тыс. IT-специалистов, их число выросло на 13%. Как пояснил “Коммерсанту” директор АПКИТ Николай Комлев, данные ассоциации отличаются от информации Росстата в основном из-за того, что АПКИТ учитывает в подсчетах самозанятых и кадры из других отраслей промышленности, а не только из IT-компаний. Например, порядка 25% работают в найме в телекоммуникациях, 45% — распределены в других отраслях (машиностроение, сельское хозяйство, нефтехимия и т. д.), в госучреждениях устроены около 10%.

По оценкам экспертов, если власти заставят компании вернуть самозанятых в наем, расходы бизнеса увеличатся на 20–30%.