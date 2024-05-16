Социальное казначейство заработает во всех регионах РФ

16 мая. FINMARKET.RU - С 2025 года начнется перевод региональных социальных выплат на принципы социального казначейства - то есть, без лишних справок и визитов в различные инстанции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. "В рамках цифровой трансформации до конца этого года все федеральные меры перейдут в формат социального казначейства и будут предоставляться проактивно или по одному заявлению. Со следующего года - начнем перевод в такой же простой формат региональных выплат", - сообщил глава ведомства в Госдуме.

Сейчас в формат социального казначейства переведено 42 федеральные меры поддержки, включающие пособия и другие выплаты гражданам, имеющим детей. Всего социальным казначейством охвачены 23 млн человек. Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, главный принцип социального казначейства - назначение мер соцподдержки без справок от граждан. Ведомства сами обмениваются нужными сведениями. Максимум, что могут попросить у человека, это написать заявление. Одна из первых выплат, которая стала предоставляться по такому принципу, маткапитал.

"В каждом регионе в дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки - это выплаты, субсидии, компенсации транспортных расходов, льготы в натуральном выражении - обеды, продуктовые наборы для малоимущих. Перечень льгот зависит от возможности конкретного региона. Чем богаче регион, тем больше льгот", - уточнил "РГ" глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Самая распространенная региональная льгота - бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров (как в Москве) или компенсация части затрат на поездки.