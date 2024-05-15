Остатки средств маткапитала могут начать выдавать на руки

15 мая. FINMARKET.RU - Минтруд рассматривает возможность предоставить россиянам право получать на рукисредств материнского капитала. Они у всех разные - у кого-то совсем небольшие, а кому-то хватит на то, чтобы оплатить частный детский сад или кружки для ребенка, пишет "Российская газета"

"У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки. Наверное, действительно стоит обсудить с Минфином возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя", - сообщил министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков.

Счетная палата ранее неоднократно указывала на наличие неиспользованных средств маткапитала. Их общая сумма на счетах почти 1 млн россиян - 4,7 млрд рублей. Деньги остаются из-за ежегодной индексации маткапитала. Например, женщина пишет заявление о направлении средств маткапитала на ту или иную цель в конце января, а решение о перечислении денег принимается в феврале, уже после ежегодной индексации. Но на выбранное направление использования маткапитала уходит еще не проиндексированная сумма. Поэтому на счете и остаются деньги - у кого-то 10 тыс. рублей, у кого-то 25 тыс. И у некоторых граждан они оказываются невостребованными годами.

Как отметили в Минтруде, оставшуюся часть от маткапитала можно перенаправить, например, на накопительную пенсию мамы. Но когда речь идет о небольших суммах, проще выдавать их на руки, а не заниматься администрированием.