Кондитеры сокращают ассортимент шоколада

14 мая. FINMARKET.RU - Увеличение за год стоимости какао-бобов в три-четыре раза вынуждает производителей кондитерских изделий пересматривать ассортимент, пишет "Коммерсант".

"КДВ Групп" временно прекратила выпуск недорогой продукции O’Zera. Другие компании пока ограничиваются значительным повышением цен, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. Это уже привело к падению объемов продаж шоколадных конфет, плиток и фигурного шоколада. Другие производители, по его словам, пересмотрели стоимость и не отгружают продукцию по старым ценам.

Сложившаяся ситуация уже начала влиять на потребление. Согласно NielsenIQ, в марте—апреле 2024 года в России продажи развесных шоколадных конфет в натуральном выражении сократились на 9,7% год к году, фигурного шоколада — на 3,4%, ассорти из шоколадных конфет — на 1,9%, плиток — на 1,7%. Рост продаж аналитики зафиксировали в сегменте шоколадных вафель, драже и батончиков.