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14 мая 2024 года 09:38
Букмекерам могут запретить принимать кредитные карты
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 мая. FINMARKET.RU - Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий букмекерам принимать в качестве ставки деньги, которые были взяты в кредит. А чтобы у людей не возникало дополнительного соблазна, микрофинансовые организации обяжут держаться подальше от букмекерских контор и тотализаторов, пишет "Российская газета". Защитить игроков от долгов предложили двое сенаторов. Они внесли в Госдуму пакет законопроектов, призванных скорректировать правила игры. Так, чтобы люди не проигрывались совсем уж в пух и прах. По мнению разработчиков, от такой ситуации страдают не только игроки и их семьи, но и добросовестные финансисты. Ведь нередко с таких должников взять нечего. "Отсутствие ограничений на использование предоставленных финансовыми организациями заемных денежных средств при участии физических лиц в азартных играх помимо негативных последствий, связанных с самим участием граждан в азартных играх, создает условия для попадания таких лиц и их семей в тяжелое материальное положение в связи с необходимостью исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа", - говорится в пояснительной записке. Поэтому предлагается законодательно запретить организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки от игроков с использованием кредитных карт. Понятно, что никто не помешает человеку взять в банке обычный потребкредит и потом прийти в букмекерскую контору с деньгами в карманах. Но помешать могут время и необходимость напрягаться. Главное, что кредит будет недоступен в минуту страсти. Закон также вводит норму, запрещающую букмекерским конторам работать в тех же зданиях, где расположены микрофинансовые организации. Кроме того, проект вводит запрет на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, не достигшими 18 лет. Как поясняют авторы проекта, сегодня закон запрещает несовершеннолетним находиться в игорных заведениях. "Вместе с тем законодательство Российской Федерации не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр", - говорится в пояснительной записке. Разработчики проекта отмечают, что в настоящее время такие пари могут заключаться не только при личном посещении игорного заведения, но и онлайн. Таким образом, на взгляд сторонников инициативы, сейчас в законодательстве существует пробел, который необходимо устранить.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, букмекеры, кредитки, законопроект
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