Ряд банков нерезидентов начислил дивиденды в 2023 году

13 мая. FINMARKET.RU - Ряд банков, находящихся под контролем нерезидентов, начислилв 2023 году. Преимущественно этоиз топ-50 по активам, пишет "Коммерсант"

Так, объявленные дивиденды и иные выплаты в пользу акционеров Юникредит-банка (Италия) в 2023 году составили почти 14 млрд рублей, что эквивалентно 24,8% от прибыли 2022 года (в 2022 году дивиденды не выплачивались), ОТП-банк (Венгрия) направил на дивиденды 13,5 млрд рублей. Для выплат в 2024 году утверждены 9,45 млрд рублей дивидендов, говорится в отчете OTP Group. Между тем менее масштабные кредитные организации пока не спешат с выплатами. Для иностранных банков из "недружественных" юрисдикций получение дивидендов в РФ сопряжено с целым рядом трудностей. Однако и кредитные организации из "дружественных" юрисдикций, у которых таких проблем нет, во многих случаях оставляли прибыль нераспределенной.

Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что "иностранные собственники, как правило, направляют прибыль в капитал кредитных организаций для активного расширения бизнеса, что в том числе способствовало бы поддержанию нормативов по капиталу".