Названы новые направления для отдыха этим летом в РФ

12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня практически каждый регион, в той или иной степени, есть на туристической карте России. И каждый год появляются новые направления, интерес к которым среди туристов начинает заметно расти.

Туркомпании отметили, что в этом году к таким можно отнести регионы Дальнего Востока, включая Магадан. Об этом "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Также повысился спрос на Алтай, Башкирию и Астраханскую область.

Становится все более востребован санаторно-курортный отдых среди туристов 35-45 лет, отметила эксперт:

Также продолжают набирать новых поклонников гастрономическое и винное направления. "Маршруты с посещением виноградников, - напомнила Ломидзе, - есть в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. А вот гастротуризм, наверное, в чистом виде есть только в Петербурге. Мы недавно обсуждали это с коллегами. Сюда туристы ездят на выходные или даже одним днем, чтобы посетить определенные рестораны Северной столицы. В любом случае, это не массовая история".

При этом собеседница "РГ" отметила, что гастрономическая составляющая крайне важна для туристов: "Впечатлениями от местных кулинарных изысков, напитков делятся все наши путешественники. И часто привозят именно гастрономические сувениры. Поэтому, возможно, развитие гастротуризма в его классическом виде еще впереди".