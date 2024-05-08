Банки обяжут согласовывать кредиты с родственниками клиентов

8 мая. FINMARKET.RU -обяжут согласовыватьи денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Госдума в весеннюю сессию может принять"О внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности", которым предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции, пишут "Известия"

"После 13-15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу", - пояснила "Известиям" один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Наталья Костенко.

По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

Еще один автор инициативы Анатолий Аксаков уточнил, что в случае принятия законопроекта в окончательном чтении закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

"Согласно данным ЦБ, в России фиксируется рост объема операций проведенных либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд рублей (на 11,5% больше, чем в 2022), совершив 1,17 млн транзакций", - пояснил важность принятия законопроекта Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ЦБ отметили, что Банк России поддерживает этот законопроект. В своем заключении на законопроект Ассоциация банков России поддержала идею о том, что у клиента должна быть возможность воспользоваться услугой "доверенное лицо" при проведении операций, сообщил "Известиям" вице-президент объединения Алексей Войлуков.