Почему стремительно дорожает баранина

8 мая. FINMARKET.RU - С начала года, по данным Росстата, баранина подорожала почти на 17%, только с 23 апреля по 2 мая неделецен составил 4,9%. При этомна курицу и свинину, несмотря на раннее начало шашлычного сезона, оставались стабильными, а с начала 2024 года они даже немного снизились - на 4,1% и 0,4% соответственно, пишет "Российская газета"

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин обращает внимание на то, что баранина в России - нишевый продукт: из общего потребления мяса 80 кг на человека в год на баранину приходится лишь 1,5 кг.

По словам эксперта, производство баранины в РФ долгие годы стагнирует как раз из-за отсутствия большого спроса. Как считает Юшин, баранина не очень популярна в России, за исключением отдельных регионов. По мнению эксперта, на обычном россиянине рост цен на баранину не сказывается вообще никак.

Рост цен объясняется также обелением этого рынка - многие производители выходят из тени, начинают платить налоги, соблюдать требования биобезопасности, правила содержания животных и т.п. А это тоже стоит денег.

Говядина тоже стоит недешево. Но во всем мире она считается элитным мясом. Себестоимость его производства очень высокая. "Никто в мире не ест говядину каждый день", - отмечает Юшин. При этом в России говядины потребление составляет 14 кг на человека в год, а в мире средний показатель - 8,7 кг на человека.

Потребление мяса уже много лет смещается в сторону бройлера и свинины. Также в России все более популярным становитсяиндейки, которая может для очень многих стать заменой либо приевшейся курицы, либо дорогой говядины. Поэтому у индейки большие перспективы в России, в отличие от баранины, считает Юшин.

А самым популярным мясом остается курица. Пока его производство в РФ не растет - в 1-м квартале наблюдалось снижение на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но ситуация не критична - цены для потребителя остаются стабильными, отмечает эксперт.