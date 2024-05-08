В 2026 году в РФ появится федеральная сеть интернета вещей на базе LTE-450

8 мая. FINMARKET.RU - Запуск сети LTE для интернета вещей (internet of things, IoT) для передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 г. Специально для этих нужд Минцифры планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц, говорится в презентации министра Максута Шадаева на заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике 26 апреля, пишут "Ведомости"

Ранее в диапазоне 450 МГц планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков.LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 году, но проект так и не был реализован.

В готовящемся нацпроекте "Экономика данных", который должен прийти на смену "Цифровой экономике", сеть LTE-450 будет использоваться уже для работы умных счетчиков и датчиков на базе "Ростелекома". Это следовало из презентации нацпроекта, с которой Шадаев выступал на стратсессии в правительстве 21 ноября 2023 г.

Запуск единой сети для спецпользователей на частотах 450 МГц мог не состояться, потому что не были решены вопросы с финансированием проекта, предполагает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Коммерческий потенциал сети LTE-450 в контексте IoT минимален, считают эксперты. Сеть нужна "Ростелекому" для того, чтобы получить государственные деньги, а пользоваться ею вряд ли кто-то будет, полагает собеседник, близкий к одному из операторов. "Все попытки построить отдельно стоящие сети IoT (прежде всего стандартов LoRaWAN и SigFox) с национальным покрытием потерпели крах. Будущее есть либо у сотовых операторов, предлагающих услуги интернета вещей в стандарте NB-IoT, встроенного в LTE и 5G, либо у крупных корпораций, которые разворачивают частные сети privateLTE (а в них опять-таки вшита технология NB-IoT)", - отметил гендиректор ГК ComNews Леонид Коник.