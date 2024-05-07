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07 мая 2024 года 10:08
Компании проверяют соискателей на полиграфе и у гадалок
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URA.RU/TASS
7 мая. FINMARKET.RU - На фоне серьезных сложностей с наймом сотрудников у компаний парадоксально растет интерес к альтернативным методам оценки приходящих соискателей — тестированию на полиграфе и с привлечением астрологов или нумерологов. Чаще всего так проверяют потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей. Сами соискатели в целом готовы к тесту на полиграфе, но более же экзотические методы вызывают у них недоумение, пишет "Коммерсант". Более трети (36%) работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме, следует из результатов опроса SuperJob 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из разных регионов РФ. Полиграф, или "детектор лжи",— прибор, который якобы позволяет определить, лжет человек или нет, когда он говорит,— хотя специфических физиологических реакций на ложь не существует. Среди работодателей, которые считают проверки на полиграфе целесообразными, 1% верит, что они нужны для найма на все позиции, 35% — только на определенные, чаще связанные с финансами и материальной ответственностью. О реальном использовании полиграфа на одном из этапов собеседования сообщили лишь 6% опрошенных компаний.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, работодатели, найм
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