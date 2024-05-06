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06 мая 2024 года 10:40
В России резко вырос спрос на ипотеку для ИЖС
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DPA/TACC
6 мая. FINMARKET.RU - В России резко вырос спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В 1-м квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей - это на 42% больше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. О кратном росте спроса сообщили и в крупнейших банках. При этом только на строительство частных домов (без покупки готового жилья) за первые 3 месяца этого года граждане оформили ссуды на 149 млрд рублей, рассказал руководитель аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг. Сумма в 3 раза превысила показатель за январь-март 2023 г. Получить заем на ИЖС можно по всем программам господдержки, рассказали в пресс-службе ЦБ. Сейчас действуют льготная ипотека на новостройки, семейная, IT, сельская, дальневосточная и арктическая, отметила Ирина Бабина из "Росбанк Дом". Ставки по ним значительно ниже рыночных и составляют от 2% до 8%. Спрос на частные дома дополнительно повысился после декабря 2023-го, когда власти сократили лимит господдержки по ипотечной программе на новостройки до 6 млн рублей в столичных регионах, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. До этого в Москве и Санкт-Петербурге порог был вдвое больше. Во многих крупных городах на эту сумму невозможно купить квартиру, однако на ИЖС в области ее может хватить, пояснил эксперт. В России в целом меняется восприятие загородного дома, отметил гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев. Раньше он рассматривался как дача, причем для летнего пребывания, а сейчас - как место постоянного проживания, считает эксперт. В ближайшие месяцы спрос на ИЖС продолжит расти, ожидает Гольдберг из ДОМ.РФ. Однако во 2-м полугодии произойдет некоторое охлаждение из-за готовящейся отмены льготной ипотеки на новостройки. Сегодня на нее приходится больше половины всех оформленных жилищных кредитов на строительство индивидуальных домов, пояснил он. В то же время тормозить спрос на ИЖС будет то, что до сих пор многие не могут работать полностью удаленно, добавил считает Шавнев. Кроме того, людям важно понимать, что свой дом сложнее и дороже обслуживать в долгосрочной перспективе.
Опубликовано Финмаркет
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