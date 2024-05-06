Объемы pos-кредитования снижаются 5-й месяц подряд

6 мая. FINMARKET.RU - Уже пятый месяц подряд наблюдается стабильноеобъемов pos-кредитования, или покупки определенных товаров в кредит, после пика в октябре 2023 года, сообщили "Российской газете" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Как объясняют опрошенные эксперты, падение связано и с сезонным фактором, и с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Развиваются также и другие способы оплаты.

В январе-марте россияне оформили 1,34 млн pos-кредитов почти на 97 млрд руб. В сравнении с 4-м кварталом прошлого года число выдач сократилось на 23%, а объемы - на 19%. При этом средний срок кредитования вырос на 2 месяца, до 20. Увеличился и средний размер кредита за квартал, на 6% - с 68 до 72 тыс. руб.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, такое падение выдач в 1-м квартале закономерно. Связано это и с сезонным фактором.

Показатели объемов pos-кредитования в марте этого года, если сравнивать с мартом прошлого, снизились незначительно. "В марте было выдано 445,81 тыс. pos-кредитов на 29,98 млрд руб.", - говорят в ОКБ. В годовом же отношении количество выданных pos-кредитов сократилось на 20%, но объемы - всего на 1%. Средний срок же существенно вырос - с 13 до 21 месяцев, до рекордных за последние 5 лет значений. Средний чек - с 54 до 67 тыс. руб.

По словам Полухина, на замедление кредитования в данном сегменте, как и в целом на розничное кредитование, оказывают влияние меры регулятора по сдерживанию высокорисковых выдач. "Рост ключевой (ставки) сейчас фактически уже учтен в уровне ставок и вряд ли оказывает дополнительное влияние на динамику сегмента", - говорит эксперт из АКРА.

"Также не исключено влияние активного развития сервисов рассрочки и bnpl (сервисов оплаты частями без переплаты) и смещения потребительского спроса в сторону онлайн маркетплейсов", - полагает Полухин. Как ранее отмечали в Frank RG, сервисы оплаты частями напрямую пока не конкурирует с pos-кредитами или картами рассрочки: они занимают сегмент скорее недорогих покупок - до 10 тыс. руб. Но расширение партнеров и позитивный опыт использования в дальнейшем могут действительно увеличить средний чек и конкуренцию.

Прошлый год стал рекордным для pos-сегмента. Выдачи таких кредитов достигли почти 500 млрд руб., поднявшись на 41% по сравнению с 2022-м. Доля онлайн-выдач также значительно выросла - с 43 до 52%, отмечают в Frank RG. Но в структуре розничных потребительских кредитов они занимают небольшую долю - всего 2,4%. С 2016 года она снизилась на 1,4 процентных пункта.