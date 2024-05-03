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03 мая 2024 года 09:39
Банки будут следить за покупкой клиентами драгметаллов
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dpa/ТАСС
3 мая. FINMARKET.RU - Банки начнут следить за теми клиентами, которые вносят на счета крупные суммы денег и потом покупают на них золото. Как пишет "Российская газета", такие методические рекомендации для кредитных организаций по мониторингу операций с драгоценными металлами в слитках подготовил Центробанк. Документ размещен на сайте регулятора. В нем также перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Банки должны будут запрашивать у таких клиентов дополнительную информацию о характере и целях проводимых ими операций. Также банки могут запрашивать у клиентов документы об источниках происхождения денег, за счет которых покупаются драгметаллы в слитках, принимать доступные меры по определению достоверности представленных документов.
Опубликовано Финмаркет
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