Что мешает внедрению искусственного интеллекта в строительстве

3 мая. FINMARKET.RU - Внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в строительную отрасль препятствуют дефицит кадров, недостаточные вычислительные мощности, отсутствие необходимых данных и дублирование работы. Об этом, как пишут "Ведомости" , в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сказал директор единой информсистемы жилищного строительства ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

Для решения проблемы с дефицитом кадров необходимо подготавливать разработчиков в областии машинного обучения, добавил он. Сложности с отсутствием данных стоит решать посредством повышения количества машиночитаемых данных, а дублирования работы можно будет избежать благодаря созданию методологии и рекомендаций по внедрению ИИ-решений в отрасли, следует из его презентации.

Как говорил 13 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе форума "Молодой специалист - строитель будущего", проблема дефицита кадров актуальна сейчас в целом для отрасли: строительному сектору не хватает порядка 1 млн представителей разных специальностей. Это связано, в частности, в связи с оттоком трудовых мигрантов.

ИИ уместно и приведет к положительному эффекту в сферах, где есть большие данные, строительная отрасль не исключение, тем более что и государство, и бизнес активно начинают внедрять технологии информмоделирования (ТИМ), сказал "Ведомостям" президент Ассоциации национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством ("Нотех") Алексей Никитин. По его словам, внедрение ИИ на этапе проектирования, особенно при проведении экспертизы проектной документации, позволит выявить ошибки и "радикально сократить" сроки этого этапа, а на этапе строительства - анализировать данные со строительной площадки и искать лучшее решение. Внедрение технологий ИИ, как и ТИМ, с одной стороны, требует новых сотрудников, навыков и компетенций, с другой - ускоряет процессы и повышает эффективность строительства, а значит, в конечном итоге требует меньше трудочасов работы инженерных кадров, заключил Никитин.