В РФ более 30% новой недвижимости возводится по "зеленым" технологиям

26 апреля. FINMARKET.RU - В России энергоэффективных домов, относящихся к объектам "зеленого" строительства, сегодня, по экспертным оценкам, не более 10%. Однако их число стабильно растет - более 30% новой недвижимости возводится уже по "зеленым" технологиям, пишет "Российская газета"

"Например, при проектировании "зеленых" домов закладываются возобновляемые источники для генерации электроэнергии. Это один из основных критериев, так как более 25 процентов вредных выбросов приходится на сферы строительства и ЖКХ", - говорит гендиректор компании "Трансэнерком" Олег Шевцов. Однако жилье, оснащенное солнечными панелями и такими энергосберегающими технологиями, как, например, "умные" счетчики, датчики движения и света, климат-контроль, обходится застройщикам на 10-15% дороже, и пока далеко не все покупатели готовы переплачивать за экологичность недвижимости.

Однако объемы вводимых в эксплуатацию объектов возобновляемых источников энергии за последнее десятилетие растут.

Одним из примеров современной технологии экологичного строительства являются prefab-решения, когда на заводе производят 3D-модули и 2D-панели, доставляют их на строительную площадку и сразу собирают в готовое здание, говорит исполнительный директор Evraz Steel House Михаил Гец. По его словам, построенные по prefab-технологии здания более экономичны в своей последующей эксплуатации: затраты на отопление и кондиционирование значительно ниже, чем для традиционных, это также позволяет экономить ресурсы.

У "зеленого" строительства есть официальные международные стандарты - BREEAM, LEED, DGNB и другие. С 1 ноября 2022 году вступил в силу национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных жилых домов. Он был разработан Минстроем и корпорацией "Дом.РФ" с учетом опыта международных систем. Сейчас российские застройщики могут добровольно применять положения стандарта в своих проектах. В стандарт включен 81 критерий в 10 категориях. Планировалось, что достижение 16 критериев в каждой из 10 категорий оценки станет обязательным для признания здания "зеленым".

Как отмечают эксперты, "зеленые" здания дешевле в процессе эксплуатации, однако дороже с точки зрения строительства, что и останавливает более широкое распространение энергоэффективного строительства. Тем не менее у "зеленого" строительства в России есть хорошие перспективы, полагает гендиректор компании ТСТН Анатолий Нестеров.

Считается, что "зеленое"зародилось 50 лет назад как ответ на рост стоимости электроэнергии в период нефтяного кризиса. Изначально технологии применялись в европейских странах в сфере частного домостроения и получили распространение в более массовом масштабе только спустя 20 лет, когда применение энергосберегающих технологий начали стимулировать на государственном уровне.