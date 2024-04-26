В РФ число инцидентов в сфере информбезопасности выросло на 60%

26 апреля. FINMARKET.RU - В последние годы в интернет-пространстве развернулась настоящая кибервойна, число атак последовательно увеличивается во всем мире. За минувший год количество инцидентов в сфере информационной безопасности в России выросло более чем на 60%, пишут "Известия"

Больше всего атак (24%) пришлось на сферу производства, следует из данных "Лаборатории Касперского". На сферу услуг - 16%, на IT-сектор и телеком - 13%. По 10% пришлось на государственные организации и ритейл. Доля атак на энергетический сектор составляет 5% от общего числа. На сельское хозяйство совершили 5% нападений, на финансовый сектор - 4%.

Целями кибератак в 2023 году стали государственные информационные ресурсы, операторы центров обработки данных и телекоммуникационная инфраструктура, указывает гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.

А основной угрозой для обычных пользователей в 2023 году осталось телефонное мошенничество, отмечает главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Причем во второй половине года злоумышленники стали активнее использовать мессенджеры.

Как отмечает Ляпунов, есть два типа хакеров, атакующих российскую инфраструктуру:

традиционные группировки, целью кибернападений которых является монетизация

угрозы, идущие со стороны политически мотивированных группировок или спецслужб иностранных государств.

Количество групп злоумышленников, атакующих Россию, в минувшем году выросло, подтверждает Голованов.

Как говорит руководитель направления по анализу безопасности компании "Криптонит" Борис Степанов, до сих пор постоянно находятся уязвимости в программных обеспечениях и операционных системах. И хотя разработчики обновляют свои продукты, чтобы эффективно с ними бороться, количество атак с каждым годом в среднем растет на 20%.

Современные киберугрозы становятся всё более изощренными, сложными и дорогими. В одной серьезной атаке может быть задействовано до 60 человек, разрабатывающих софт, проводящих взлом и аналитику, закрепляющихся и уничтожающих инфраструктуру, отмечает Ляпунов.

В прошлом году количество фишинговых атак и скам-ссылок, по данным "Лаборатории Касперского", увеличилось в 5 раз. Число вредоносных ссылок выросло в 2,5 раза.

Число кибератак увеличилось не только в, но и по всему миру. Их доля выросла на 18% по сравнению с 2022 годом, сообщает руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. Число DDoS-атак в мире при этом увеличилось на 63%, приводит данные StormWall эксперт Степанов.

По мнению Ляпунова, 2024 год побьет очередные антирекорды по числу кибератак. Такой вывод можно сделать по результатам 1-го квартала.