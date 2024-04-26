- традиционные группировки, целью кибернападений которых является монетизация
- угрозы, идущие со стороны политически мотивированных группировок или спецслужб иностранных государств.
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26 апреля 2024 года 10:35
В РФ число инцидентов в сфере информбезопасности выросло на 60%
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ZUMA/TACC
26 апреля. FINMARKET.RU - В последние годы в интернет-пространстве развернулась настоящая кибервойна, число атак последовательно увеличивается во всем мире. За минувший год количество инцидентов в сфере информационной безопасности в России выросло более чем на 60%, пишут "Известия". Больше всего атак (24%) пришлось на сферу производства, следует из данных "Лаборатории Касперского". На сферу услуг - 16%, на IT-сектор и телеком - 13%. По 10% пришлось на государственные организации и ритейл. Доля атак на энергетический сектор составляет 5% от общего числа. На сельское хозяйство совершили 5% нападений, на финансовый сектор - 4%. Целями кибератак в 2023 году стали государственные информационные ресурсы, операторы центров обработки данных и телекоммуникационная инфраструктура, указывает гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. А основной угрозой для обычных пользователей в 2023 году осталось телефонное мошенничество, отмечает главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Причем во второй половине года злоумышленники стали активнее использовать мессенджеры. Как отмечает Ляпунов, есть два типа хакеров, атакующих российскую инфраструктуру:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, информбезопасность, кибератаки
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